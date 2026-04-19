В воскресенье, 19 апреля, президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Израиль с официальным визитом. По опубликованной ранее программе, после прилета в аэропорт имени Бен-Гуриона он должен направиться в Иерусалим, где запланировано посещение Стены Плача и встреча с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Это третий визит Милея в Израиль с момента вступления в должность президента Аргентины.

Израильские и аргентинские СМИ сообщают, что в ходе визита Милей намерен принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости Израиля.

Ожидается, что Нетаниягу и Милей могут объявить о запуске прямого авиарейса между Тель-Авивом и Буэнос-Айресом.

По сообщениям аргентинских СМИ, планируется визит в литовскую ешиву "Хеврон" в квартале Гиват-Мордехай в Иерусалиме.

Ранее Милей подтвердил намерение перенести посольство Аргентины в Иерусалим в 2026 году. Его нынешний визит в Израиль рассматривается как еще одна демонстрация политической поддержки еврейского государства со стороны Буэнос-Айреса.