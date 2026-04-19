19 апреля 2026
последняя новость: 13:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 апреля 2026
|
19 апреля 2026
|
последняя новость: 13:39
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Израиль

Аргентина
Израиль
время публикации: 19 апреля 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 12:55
Президент Аргентины Хавьер Милей у Стены Плача в Иерусалиме в 2024 году
AP Photo/Leo Correa

В воскресенье, 19 апреля, президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Израиль с официальным визитом. По опубликованной ранее программе, после прилета в аэропорт имени Бен-Гуриона он должен направиться в Иерусалим, где запланировано посещение Стены Плача и встреча с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Это третий визит Милея в Израиль с момента вступления в должность президента Аргентины.

Израильские и аргентинские СМИ сообщают, что в ходе визита Милей намерен принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости Израиля.

Ожидается, что Нетаниягу и Милей могут объявить о запуске прямого авиарейса между Тель-Авивом и Буэнос-Айресом.

По сообщениям аргентинских СМИ, планируется визит в литовскую ешиву "Хеврон" в квартале Гиват-Мордехай в Иерусалиме.

Ранее Милей подтвердил намерение перенести посольство Аргентины в Иерусалим в 2026 году. Его нынешний визит в Израиль рассматривается как еще одна демонстрация политической поддержки еврейского государства со стороны Буэнос-Айреса.

Израиль
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 апреля 2026

Президент Аргентины вылетел в Израиль для провозглашения "Исааковых соглашений"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 апреля 2026

Президент Аргентины зажжет факел в День Независимости
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2026

Президент Аргентины Милей посетит Израиль по случаю Дня Независимости