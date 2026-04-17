Трамп: "Иран объявил, что пролив открыт. Спасибо!"
время публикации: 17 апреля 2026 г., 17:03 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 17:22
После заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи президент США Дональд Трамп написал в TruthSocial: "Иран только что объявил, что пролив полностью открыт и готов к проходу судов. Спасибо!"
Трамп подчеркнул, что военно-морская блокада США судов, связанных с Ираном и проходящих через Ормузский пролив, останется в силе, несмотря на заявление Ирана об открытии канала.
"Ормузский пролив полностью открыт и готов к ведению бизнеса и беспрепятственному проходу, но военно-морская блокада будет оставаться в силе в отношении Ирана до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будут полностью завершена", – написал Трамп.
"Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы", – отметил он.