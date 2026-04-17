Иран объявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на период перемирия

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в сообщении в сети X, что "в соответствии с прекращением огня в Ливане мы объявляем об открытии прохода через Ормузский пролив для всех коммерческих судов на период перемирия".

После заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи президент США Дональд Трамп написал в TruthSocial: "Иран только что объявил, что пролив полностью открыт и готов к проходу судов. Спасибо!"

Трамп подчеркнул, что военно-морская блокада США судов, связанных с Ираном и проходящих через Ормузский пролив, останется в силе, несмотря на заявление Ирана об открытии канала.

"Ормузский пролив полностью открыт и готов к ведению бизнеса и беспрепятственному проходу, но военно-морская блокада будет оставаться в силе в отношении Ирана до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будут полностью завершена", – написал Трамп.

"Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы", – отметил он.