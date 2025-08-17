x
17 августа 2025
Ближний Восток

Около Саны прогремели взрывы. Хуситы: израильская атака

Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 17 августа 2025 г., 05:32 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 05:53
Reuters: в столице Йемена прогремели взрывы
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Рано утром 17 августа около Саны, столицы Йемена, в районе электростанции прогремели два взрыва, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

Вскоре хуситы заявили об израильской атаке "в районе электростанции Хазиз, к югу от города".

Генеральный директор Йеменской государственной электроэнергетической корпорации заявил: "Электростанции в Сане подверглись бомбардировкам, что привело к временному отключению электроэнергии".

Власти Израиля и ЦАХАЛ пока не комментируют эту информацию.

Информация уточняется.

В прошлый раз ЦАХАЛ атаковали цели в Йемене 21 июля 2025 года. Тогда были нанесены удары по военным объектам террористического режима хуситов в порту Ходейда, на западе Йемена. Причиной нанесения ударов стало "выявление продолжающейся деятельности и попытки восстановления террористической инфраструктуры в порту", заявляли израильские военные.

В период между 21 июля и 17 августа хуситы не менее шести раз атаковали Израиль, запуская баллистические ракеты, кроме того многократно фиксировались попытки атак со стороны Йемена с применением ударных беспилотников.

Ближний Восток
