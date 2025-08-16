Египетские и катарские посредники планируют возобновить переговоры с ХАМАСом 16 августа

Египетские и катарские посредники планируют возобновить переговоры с ХАМАСом в субботу, 16 августа, с целью получить его одобрение по обновленному предложению.

Переговорщики ХАМАСа в Каире выразили готовность смягчить требования, из-за которых в прошлом месяце в Дохе провалились переговоры об освобождении заложников. Об этом изданию The Times of Israel сообщили израильский чиновник и арабский дипломат, знакомые с ситуацией.

По словам израильского чиновника, арабские посредники передали эту информацию Израилю, но Иерусалим ответил, что не заинтересован в очередном частичном прекращении огня и готов отказаться от планов по контролю над городом Газа только в том случае, если ХАМАС согласится на все израильские условия для окончания войны.

Эти условия включают в себя освобождение всех 50 заложников, разоружение ХАМАСа. демилитаризацию сектора Газы.

Арабский дипломат сообщил, что разногласия по этим вопросам остаются очень серьезными, особенно в отношении разоружения ХАМАСа. Вместо этого арабские посредники предпочитают постепенный подход к вопросу разоружения ХАМАСа, аналогичный системе, действующей в Ливане. Арабские страны готовы предоставить своих военнослужащих при условии, что это будет сделано по приглашению Палестинской автономии.

Однако еще одно условие Израиля для окончания войны – это запрет Палестинской автономии на какую-либо роль в управлении Газой, что, по сути, делает арабскую инициативу невозможной, отмечает The Times of Israel.

Хотя соглашение, которое будет обсуждаться в субботу, названо частичным, по мнению посредников оно "все еще может превратиться в постоянное прекращение огня, если стороны проведут успешные переговоры во время предполагаемого 60-дневного перемирия".