Израиль возвращает сотрудников в дипломатической миссии в Абу-Даби

Радиостанция "Кан Бет" передала, что сотрудникам дипломатической миссии Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах разрешили вернуться в Абу-Даби.

Посольство возобновит работу в понедельник, 18 августа.

Сотрудники израильского представительства были эвакуированы 31 июля "в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности". Послу Израиля Йоси Шели также было предписано покинуть страну.