Израиль возвращает сотрудников в дипломатической миссии в Абу-Даби
время публикации: 17 августа 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 22:18
Радиостанция "Кан Бет" передала, что сотрудникам дипломатической миссии Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах разрешили вернуться в Абу-Даби.
Посольство возобновит работу в понедельник, 18 августа.
Сотрудники израильского представительства были эвакуированы 31 июля "в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности". Послу Израиля Йоси Шели также было предписано покинуть страну.