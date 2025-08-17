Иранские источники: на нефтехранилище в Тегеране произошел взрыв и пожар

В иранских источниках появились сообщения о взрыве на нефтехранилище в Тегеране. Телеграм-канал Fighter radar опубликовал фотографию c густым дымом, поднимающимся над складом.

Отметим, что 12 августа издание "Хаммихан-онлайн" предупреждало, что нефтебаза, находящаяся на северо-западе Тегерана, представляет собой бомбу замедленного действия. После войны с Израилем, многие жители столицы поняли, что нефтебаза гораздо опаснее, чем они думали, и многие из тех, кто жил на соседних улицах, переехали. Издание писало, что только бетонная стена отделяет нефтехранилище от жилых домов. 11 цистерн находятся вплотную к жилому кварталу.

Публикация о нефтехранилище Шахран появилась в "Хаммихан-онлайн" после того, как 30 июля там произошел очередной пожар. В ходе 12-дневной войны с Израилем одной из целей израильских ВВС было хранилище в Тегеране.