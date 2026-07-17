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Ближний Восток

Захват танкера у берегов Йемена, под подозрением сомалийские пираты

Судоходство
время публикации: 17 июля 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 13:33
Захват танкера у берегов Йемена, под подозрением сомалийские пираты
Indian Navy on X via AP

Вооруженные люди захватили танкер с химикатами Asana в Аденском заливе у южного побережья Йемена и контролируют это судно в настоящий момент. Сообщается, что речь идет о небольшом судне без подтвержденного государственного флага, которое направлялось в сомалийский порт Босасо.

По предварительной оценке специалистов, инцидент, скорее всего, связан с деятельностью сомалийских пиратов, а не с йеменскими хуситами, поддерживаемыми Ираном.

Ранее британское Управление по координации морской торговли (UKMTO) сообщило, что во вторник неизвестные поднялись на борт судна, когда оно следовало на восток через Аденский залив примерно в 65 морских милях к югу от йеменского порта Аль-Мукалла.

Британская компания Ambrey сообщила, что экипаж успел передать сигнал бедствия. На борту не было вооруженной охраны, а нападавшие, предположительно, входят в состав пиратской группы. По словам представителя греческой компании Diaplous, в район происшествия направлен военный корабль Южной Кореи.

Ближний Восток
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