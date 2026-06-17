Несмотря на приказ воздержаться от возвращения на юг Ливана, ливанцы начали возвращаться

В ночь на среду израильские военнослужащие осуществляли предупредительную стрельбу в сторону ливанцев, пытавшихся пересечь "желтую линию".

Сообщается о попытке возвращения ливанцев в эвакуированные населенные пункты на юге Ливана, несмотря на требования Израиля и ливанских властей.

Израильские военнослужащие продолжают оставаться в зоне обеспечения безопасности на юге Ливана. Ранее пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке публиковала предупреждение для ливанцев, сообщающее о запрете приближаться к "желтой линии".