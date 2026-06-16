Иранские военные: Израиль ждет "жесткий ответ", если он не прекратит атаки в Ливане

Иранские военные заявили, что Израилю следует приготовиться к "жесткому ответу", если он не прекратит атаки на юге Ливана. Предупреждение оперативного штаба вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" опубликовало агентство Fars.

"За последние 2 дня Израиль 84 раза нарушал режим прекращения огня на юге Ливана. Мы предупреждаем: если армия сионистского режима не прекратит атаки, Израилю следует ждать жесткого ответа от вооруженных сил Исламской Республики Иран", – говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что окончание военных действий в Ливане является частью соглашения. "Израиль должен прекратить удары по ливанской территории и полностью вывести из Ливана войска. Отказ от этого будет воспринят Ираном как нарушение соглашения", – сказал он.