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Ближний Восток

Иранские военные: Израиль ждет "жесткий ответ", если он не прекратит атаки в Ливане

Иран
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 16 июня 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 22:01
Иранские военные: Израиль ждет "жесткий ответ", если он не прекратит атаки в Ливане
"Хатам аль-Анбия"

Иранские военные заявили, что Израилю следует приготовиться к "жесткому ответу", если он не прекратит атаки на юге Ливана. Предупреждение оперативного штаба вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" опубликовало агентство Fars.

"За последние 2 дня Израиль 84 раза нарушал режим прекращения огня на юге Ливана. Мы предупреждаем: если армия сионистского режима не прекратит атаки, Израилю следует ждать жесткого ответа от вооруженных сил Исламской Республики Иран", – говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что окончание военных действий в Ливане является частью соглашения. "Израиль должен прекратить удары по ливанской территории и полностью вывести из Ливана войска. Отказ от этого будет воспринят Ираном как нарушение соглашения", – сказал он.

Ближний Восток
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