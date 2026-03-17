x
17 марта 2026
|
последняя новость: 12:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 марта 2026
|
17 марта 2026
|
последняя новость: 12:46
17 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранский режим выступил с угрозами в адрес Румынии

Иран
Румыния
Война с Ираном
время публикации: 17 марта 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 12:20
Иранский режим выступил с угрозами в адрес Румынии
Wikipedia.org. Фото: Foad Ashtari/Mehr News Agency

Исламская республика Иран предупредила Румынию, что предоставление расположенной на ее территории баз для военных действий США против Ирана будет иметь как политические, так и юридические последствия.

"Если Румыния позволит США использовать свои базы, это будет означать участие в военной агрессии против Ирана. Это противоречит международному праву и повлечет за собой ответственность", – заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

Отметим, что ранее представители режима аятолл пригрозили нанесением военного удара по Украине в связи, сообщив, что она вступила в войну на стороне Израиля и США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится угроз, подчеркнув, что Иран давно воюет на стороне России.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
