Иранский режим выступил с угрозами в адрес Румынии

Исламская республика Иран предупредила Румынию, что предоставление расположенной на ее территории баз для военных действий США против Ирана будет иметь как политические, так и юридические последствия.

"Если Румыния позволит США использовать свои базы, это будет означать участие в военной агрессии против Ирана. Это противоречит международному праву и повлечет за собой ответственность", – заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

Отметим, что ранее представители режима аятолл пригрозили нанесением военного удара по Украине в связи, сообщив, что она вступила в войну на стороне Израиля и США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится угроз, подчеркнув, что Иран давно воюет на стороне России.