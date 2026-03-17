17 марта 2026
последняя новость: 12:46
последняя новость: 12:46
Зеленский ответил на иранские угрозы, воспользовавшись фарси

время публикации: 17 марта 2026 г., 11:40 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 11:43
Официальный аккаунт президента Украины в сети Х

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на угрозы Ирана нанести удар по Украине из-за того, что она, по словам иранских представителей, вступила в войну на стороне Израиля и США. Ответ был дан на фарси.

"Отвечая на вопрос об угрозах иранского режима в адрес Украины из-за нашей поддержки государств Персидского залива: в этом нет ничего нового. За последние четыре года я слышал разные заявления", – сообщил глава государства, уточнив позже, что речь идет, скорее, о 12 годах.

"Для нас было важно обращение США и ближневосточных стран помочь им с дронами-перехватчиками. Они хотят воспользоваться нашим опытом обороны. ПВО – это не атакующие вооружения. Поэтому мы готовы поделиться знаниями и оборонительными системами. Подобные заявления нас не пугают", – написал Зеленский в социальной сети X.

