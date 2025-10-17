В Ливане под залог в 11 миллионов долларов освобожден сын Муаммара Каддафи

Ливанский суд принял решение освободить Ганнибала Каддафи, третьего сына свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, под залог в размере 11 миллионов долларов с запретом на выезд из страны. Это было первое судебное слушание по его делу с 2017 года.

Каддафи-младший находится под стражей с декабря 2015 года по обвинению в сокрытии информации об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в Ливию в 1978 году (на тот момент Ганнибалу было всего три года).

В последние годы условия содержания Ганнибала Каддафи вызывали серьезную обеспокоенность: в июне 2023 года он объявил голодовку в знак протеста против содержания в тюрьме без предъявления официальных обвинений. Генпрокуратура Ливии требовала от ливанских властей освободить его или передать Ливии, выражая готовность к сотрудничеству в расследовании исчезновения имама ас-Садра.

Муаммар Каддафи пришел к власти в Ливии в результате военного переворота в 1969 году и правил страной более сорока лет. Его режим был свергнут в ходе восстания 2011 года в рамках "арабской весны", которое поддерживалось военной операцией NATO. 20 октября 2011 года Каддафи был убит повстанцами в своем родном городе Сирт во время попытки покинуть осажденный город.