17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

В Ливане под залог в 11 миллионов долларов освобожден сын Муаммара Каддафи

Ливан
Ливия
время публикации: 17 октября 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 16:29
В Ливане под залог в 11 миллионов долларов освобожден сын Муаммара Каддафи
AP Photo/ Hussein Malla

Ливанский суд принял решение освободить Ганнибала Каддафи, третьего сына свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, под залог в размере 11 миллионов долларов с запретом на выезд из страны. Это было первое судебное слушание по его делу с 2017 года.

Каддафи-младший находится под стражей с декабря 2015 года по обвинению в сокрытии информации об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в Ливию в 1978 году (на тот момент Ганнибалу было всего три года).

В последние годы условия содержания Ганнибала Каддафи вызывали серьезную обеспокоенность: в июне 2023 года он объявил голодовку в знак протеста против содержания в тюрьме без предъявления официальных обвинений. Генпрокуратура Ливии требовала от ливанских властей освободить его или передать Ливии, выражая готовность к сотрудничеству в расследовании исчезновения имама ас-Садра.

Муаммар Каддафи пришел к власти в Ливии в результате военного переворота в 1969 году и правил страной более сорока лет. Его режим был свергнут в ходе восстания 2011 года в рамках "арабской весны", которое поддерживалось военной операцией NATO. 20 октября 2011 года Каддафи был убит повстанцами в своем родном городе Сирт во время попытки покинуть осажденный город.

Ближний Восток
