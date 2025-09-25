Суд признал Саркози виновным в получении десятков миллионов евро от Каддафи

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. Согласно суду, ливийский диктатор Муамар Каддафи передал около 50 миллионов евро на финансирование избирательной кампании 2007 года.

За два дня до вынесения вердикта в Бейруте скончался один из основных свидетелей по данному делу – 75-летний предприниматель Зияд Такиаддин, давший показания, что участвовал в передаче пяти миллионов евро от Каддафи Саркози и его начальнику аппарата.

Потом Такиаддин отказался от своих показаний, однако впоследствии вновь их подтвердил. Это дало основания открыть против Саркози и его супруги Карлы Бруни-Саркози, еще одно дело – в попытке оказать влияние на свидетеля.

Обвинение требует приговорить 70-летнего политика к семи годам лишения свободы. Бывший президент продолжает настаивать на невиновности. Как ожидается, его адвокаты подадут апелляцию.