Галибаф: Иран закроет Ормузский пролив, если США продолжат блокаду иранских портов

Главный иранский переговорщик, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран вновь закроет Ормузский пролив, если Соединенные Штаты продолжат блокаду иранских портов.

Галибаф утверждает, что Трамп в течение часа сделал семь разных заявлений о войне, и все они были ложными.

"США не выиграли войну с помощью этой лжи, и уж точно не добьются успеха на переговорах", – говорит Галибаф.