Галибаф: Иран закроет Ормузский пролив, если США продолжат блокаду иранских портов
время публикации: 18 апреля 2026 г., 06:48 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 07:01
Главный иранский переговорщик, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран вновь закроет Ормузский пролив, если Соединенные Штаты продолжат блокаду иранских портов.
Галибаф утверждает, что Трамп в течение часа сделал семь разных заявлений о войне, и все они были ложными.
"США не выиграли войну с помощью этой лжи, и уж точно не добьются успеха на переговорах", – говорит Галибаф.