Трамп в интервью телеканалу CBS о переговорах с Ираном: "Они согласились на все"

В телефонном интервью телеканалу CBS News президента США Дональда Трампа спросили, согласился ли Иран навсегда прекратить обогащение урана. "Они согласились на все, они согласились на все. Это отличная сделка. Это замечательная сделка", – ответил Трамп.

Что касается вывоза обогащенного урана из Ирана, президент Трамп заявил, что США и Иран будут сотрудничать в этом вопросе. В телефонном интервью он настаивал на том, что в этом не будут задействованы американские сухопутные войска. Однако на вопрос о том, кто будет вывозить уран, он ответил: "Наши люди".

Он опроверг информацию о том, что США согласились разморозить иранские активы в обмен на обогащенный уран. "Нет, мы не заплатим и десяти центов", – сказал президент США.

Трамп также заявил, что Иран согласился прекратить поддержку ХАМАСа и "Хизбаллы".