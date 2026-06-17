x
17 июня 2026
|
последняя новость: 22:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июня 2026
|
17 июня 2026
|
последняя новость: 22:41
17 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку "Хизбаллы" через несколько минут после залпа

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 17 июня 2026 г., 22:17 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 22:17
ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку "Хизбаллы" через несколько минут после залпа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Спустя считанные минуты после того, как боевики "Хизбаллы" запустили ракеты в сторону израильских военнослужащих на юге Ливана, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой установке, заряженной и готовой к следующему залпу. В результате удара по установке произошел самозапуск находившихся на ней ракет, они упали на открытой местности на юге Ливана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2026

"Хизбалла" предприняла попытку ракетного обстрела сил ЦАХАЛа на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2026

985-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии