ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку "Хизбаллы" через несколько минут после залпа

Спустя считанные минуты после того, как боевики "Хизбаллы" запустили ракеты в сторону израильских военнослужащих на юге Ливана, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой установке, заряженной и готовой к следующему залпу. В результате удара по установке произошел самозапуск находившихся на ней ракет, они упали на открытой местности на юге Ливана.