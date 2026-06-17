Трамп на G7: копия соглашения передана Израилю

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая на пресс-конференции на саммите "Большой семерки" во французском Эвиане, что соглашение с Ираном кладет конец блокаде Ормузского пролива и гарантирует, что эта страна не станет обладателем ядерного оружия.

По его словам, операция привела к смене режима, и новые лидеры умнее и значительно менее радикальны, чем предыдущие: "Одна группа лидеров уничтожена, другая – уничтожена, третья уничтожена частично. Полагаю, это смена режима.

"Если бы мы не пришли к соглашению, можно было продолжать бомбить Иран хоть два года – Ормузский пролив остался бы закрытым, а обогащение продолжалось бы. Иранцы подписали, потому что я убил Сулеймани. Он был злым гением", – сказал Трамп, пригрозив возобновить удары, если полное соглашение не будет достигнуто через 60 дней.

Президент заявил, что послал израильскому руководству копию меморандума и обещал, что на переговорах пойдет речь о ракетной программе и иранских террористических сателлитах.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу он назвал хорошим человеком, который иногда увлекается. "Надо бы помягче. Не стоит взрывать дом каждый раз, когда в него входит кто-то из "Хизбаллы"".