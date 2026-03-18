18 марта 2026
Ближний Восток

В Тегеране прошла церемония прощания с Лариджани и Сулеймани

Иран
Война с Ираном
время публикации: 18 марта 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 16:07
AP Photo/Vahid Salemi

Десятки тысяч человек приняли участие в организованной иранским режимом церемонии похорон секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и командующего формированием "Басидж" Голамрезы Сулеймани, которая прошла в Тегеране.

Лариджани, ставший фактическим руководителем Ирана после ликвидации Али Хаменеи, и Сулеймани, руководивший кровавым подавлением оппозиционных выступлений и ответственный за убийство десятков тысяч человек, были ликвидированы Израилем в ночь на 17 марта.

Одновременно прошла церемония прощания с 84 военными моряками, погибшими на борту иранского фрегата "Дена" у берегов Шри-Ланки в результате американской торпедной атаки 4 марта.

