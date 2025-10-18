В Аденском заливе был атакован танкер, возник пожар

В субботу, 18 октября, в Аденском заливе, примерно в 210 км к востоку от Адена и в 110 км от Ахвара, был атакован танкер под флагом Камеруна, шедший из Сохара (Оман) в Джибути.

Судя по имеющимся данным, после попадания "неустановленного снаряда" танкер загорелся.

Об инциденте сообщают Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) и британская частная морская охранная компания Ambrey.

После взрыва экипаж подал сигнал бедствия.

Информация уточняется.