18 октября 2025
Ближний Восток

В Аденском заливе был атакован танкер, возник пожар

Йемен
Судоходство
время публикации: 18 октября 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 15:24
В Аденском заливе был атакован танкер, возник пожар
Indian Navy via AP

В субботу, 18 октября, в Аденском заливе, примерно в 210 км к востоку от Адена и в 110 км от Ахвара, был атакован танкер под флагом Камеруна, шедший из Сохара (Оман) в Джибути.

Судя по имеющимся данным, после попадания "неустановленного снаряда" танкер загорелся.

Об инциденте сообщают Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) и британская частная морская охранная компания Ambrey.

После взрыва экипаж подал сигнал бедствия.

Информация уточняется.

Ближний Восток
