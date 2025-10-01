Хуситы подтвердили, что атаковали голландское судно Minervagracht

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) подтвердила, что боевиками этой группировки было атаковано грузовое судно Minervagracht, шедшее под флагом Нидерландов. Хуситы заявили, что судно подверглось атаке крылатыми ракетами в Аденском заливе, так как "следовало в израильские порты".

Вечером 29 сентября стало известно, что судно Minervagracht получило значительные повреждения в результате атаки хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на оператора судна компанию Spliethoff.

После взрыва на судне Minervagracht произошел пожар. В результате атаки пострадали двое членов экипажа.

По информации Reuters, с помощью вертолета была осуществлена эвакуация 19 членов экипажа с борта поврежденного судна.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об инциденте с судном в Аденском заливе, недалеко от побережья Йемена Экипаж судна, находившегося примерно в 128 морских милях к юго-востоку от Адена, сообщил, что рядом с судном был "всплеск" и был слышен взрыв.