Иран объявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

20 сентября Иранский Высший совет национальной безопасности принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в связи с запуском странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) механизма по возобновлению санкций в отношении Ирана, сообщает агентство IRNA.

В конце августа власти Франции, Германии и Великобритании направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о запуске "механизма быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана. При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней – прежде чем санкции вступят в силу, отмечает "Интерфакс".

Если до конца сентября не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН восстановятся, они включают среди прочего эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.