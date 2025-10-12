Аракчи: сотрудничество Ирана и МАГАТЭ заморожено

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ заморожено.

"В настоящее время соглашение заморожено, и наше взаимодействие с агентством осуществляется только в рамках закона иранского парламента и через Высший совет национальной безопасности", – заявил Аракчи в интервью государственному телевидению Ирана.

Глава иранского МИД добавил, что Тегеран больше не видит оснований для переговоров по атому со странами "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ), пишет "Интерфакс".

В сентябре Высший совет национальной безопасности Ирана высказался за то, чтобы приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в связи с запуском странами "евротройки" механизма по возобновлению санкций ООН в отношении Ирана.

Санкции, приостановленные в 2015 году, вновь вступили в силу в ночь на 28 сентября 2025 года. Они включают в себя эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов, ограничения на его ракетную программу и заморозку активов за рубежом.