x
12 октября 2025
|
последняя новость: 06:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 06:07
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Аракчи: сотрудничество Ирана и МАГАТЭ заморожено

Иран
Ядерное оружие
Санкции
время публикации: 12 октября 2025 г., 04:35 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 05:39
Аракчи: сотрудничество Ирана и МАГАТЭ заморожено
AP Photo/Vahid Salemi

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ заморожено.

"В настоящее время соглашение заморожено, и наше взаимодействие с агентством осуществляется только в рамках закона иранского парламента и через Высший совет национальной безопасности", – заявил Аракчи в интервью государственному телевидению Ирана.

Глава иранского МИД добавил, что Тегеран больше не видит оснований для переговоров по атому со странами "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ), пишет "Интерфакс".

В сентябре Высший совет национальной безопасности Ирана высказался за то, чтобы приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в связи с запуском странами "евротройки" механизма по возобновлению санкций ООН в отношении Ирана.

Санкции, приостановленные в 2015 году, вновь вступили в силу в ночь на 28 сентября 2025 года. Они включают в себя эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов, ограничения на его ракетную программу и заморозку активов за рубежом.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 27 сентября 2025

WP: к югу от иранского Натанза ведется строительство секретного ядерного объекта
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 сентября 2025

Иран объявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ