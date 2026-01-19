x
Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": лидеры ХАМАСа готовятся добровольно покинуть сектор Газы

Газа
Турция
Саудовская Аравия
Катар
ХАМАС
время публикации: 19 января 2026 г., 20:42 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 20:46
"Аш-Шарк аль-Аусат": лидеры ХАМАСа готовятся добровольно покинуть сектор Газы
AP Photo/Mohamed Arafat

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на свои источники в Газе написало, что лидеры ХАМАСа готовятся добровольно покинуть сектор после того, как были достигнуты договоренности о переходе к реализации второго этапа плана Трампа.

Три источника в террористической группировке в секторе заявили, что видные политические и военные лидеры готовятся к отъезду из Газы. Один из источников отметил, что отъезд будет добровольным и он согласован с зарубежным руководством ХАМАСа.

"Аш-Шарк аль-Аусат" отмечает, что один из источников в секторе заявил, что несколько лидеров ХАМАСа, в первую очередь, военных, категорически отказываются покидать Газу.

Издание пишет, что в редакции имеются имена нескольких лидеров ХАМАСа, которые согласились на отъезд, но они не публикуются из-за невозможности получить от них комментарии.

Эти же источники заявляют, что боевики, освободившиеся из израильских тюрем в рамках сделки Шалита и занимающие руководящие должности в группировки, отправятся в Турцию.

Ближний Восток
