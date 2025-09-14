ЦАХАЛ перечислил чиновников ХАМАСа, бежавших или пытавшихся бежать из Газы

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал список высокопоставленных активистов террористической организации ХАМАС, которые бежали из Газы или подали прошения о выезде из сектора. Список сопровождается их фотографиями.

"В то время как террористическая группировка ХАМАС призывает жителей города Газа оставаться в своих домах и не эвакуироваться на юг, активисты ХАМАСа опасаются за свои жизни и требуют позволить им покинуть сектор Газы", – подчеркивает Авихай Эдраи.

Далее он пишет, что две недели назад член городского совета Газы от ХАМАСа Ануар Аталла вместе с семьей бежал из сектора Газы, воспользовавшись управляемым Израилем механизмом по вывозу жителей Газы через Иорданию в третью страну. "Он бежал перед усилением наземной операции, поскольку понял, что город Газа небезопасен для его жителей, – подчеркивает Эдраи. – Боевики террористической организации ХАМАС прекрасно это понимают".

Далее он пишет, что многие высокопоставленные руководители ХАМАСа подали прошения о вывозе своих семей из сектора Газы, а некоторые попросили позволить выехать им самим, но их просьбы были отклонены Израилем.

"Лицемерие ХАМАСа переходит всякие границы, – указывает Авихай Эдраи. – Пока активисты группировки пытаются бежать из Газы вместе со своими семьями, эта грязная и подлая организация ведет скоординированную пиар-кампанию для достижения своих целей: не допустить эвакуации жителей города Газы. ХАМАС приносит сектор Газы в жертву террору".