Иранские пользователи сообщают о взрывах в городе Абадан

Иранские пользователи сообщили о взрывах в городе Абадан, на юго-западе страны.

Центральное командование армии США (CENTCOM) в последние часы не сообщало об атаках в Иране. Последнее сообщение в блоге CENTCOM в соцсети Х было опубликовано за час до этого.

Около 15:00 был зафиксирован запуск ракет из Ирана в сторону Иордании. Три ракеты были перехвачены американскими системами ПВО, одна упала на незастроенной местности. Взрывы были слышны в Эйлате. ЦАХАЛ задействовал систему ПВО из опасения падения крупных обломков на израильский город.