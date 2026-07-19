x
19 июля 2026
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июля 2026
|
19 июля 2026
|
последняя новость: 18:09
19 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские пользователи сообщают о взрывах в городе Абадан

Иран
Война с Ираном
время публикации: 19 июля 2026 г., 18:09 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 18:09

Иранские пользователи сообщили о взрывах в городе Абадан, на юго-западе страны.

Центральное командование армии США (CENTCOM) в последние часы не сообщало об атаках в Иране. Последнее сообщение в блоге CENTCOM в соцсети Х было опубликовано за час до этого.

Около 15:00 был зафиксирован запуск ракет из Ирана в сторону Иордании. Три ракеты были перехвачены американскими системами ПВО, одна упала на незастроенной местности. Взрывы были слышны в Эйлате. ЦАХАЛ задействовал систему ПВО из опасения падения крупных обломков на израильский город.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2026

Иранские ракеты над Акабой сбили американцы, Израиль выпустил перехватчики по обломкам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2026

Аэропорт "Рамон" отложил вылеты самолетов из-за ракетного обстрела из Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2026

Жители Эйлата сообщают о взрывах: работает иорданская система ПВО