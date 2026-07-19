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Ближний Восток

Аракчи признал, что к ликвидации Хаменеи привела брешь в системе безопасности

Иран
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 19 июля 2026 г., 16:16 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 16:39
Аракчи признал, что к ликвидации Хаменеи привела брешь в системе безопасности
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Израиль смог получить информацию о совещаниях высшего руководства страны благодаря серьезной бреши в системе безопасности. По его словам, эта брешь, вероятно, до сих пор не устранена. Заявление Аракчи распространило агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

Глава иранского МИД рассказал, что утром в день начала войны находился в комплексе резиденции верховного лидера Али Хаменеи. Около 08:00 он встретился с президентом Ирана и предупредил его, что обстановка напоминает подготовку к войне. Позже Аракчи прибыл к главе аппарата Хаменеи Али Асгару Хиджази, чтобы передать отчет о переговорах.

По словам министра, комплекс подвергся удару в тот момент, когда он обсуждал с Хиджази напряженную военную обстановку. Аракчи подчеркнул, что проведение совещаний иранского руководства в те дни не было необычным, однако осведомленность Израиля об их времени и месте свидетельствует о продолжающемся провале в системе безопасности.

Ближний Восток
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