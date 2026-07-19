Аракчи рассказал, что не встречался с новым лидером Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что окончательное решение по вопросу о сохранении прекращения огня или начале войны принимает верховный руководитель исламской революции Моджтаба Хаменеи – после консультаций с Высшим советом национальной безопасности.

Аракчи, как и председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф считаются лидерами фракции иранского руководства, выступающей за урегулирование конфликта. Именно они вели переговоры с американцами, и по мнению, консерваторов, несут ответственность за фиаско.

"Именно решение о начале переговоров продемонстрировало то, что дипломатические варианты решения себя исчерпали", – сказал он, признав также, что не встречался в Моджтабой Хаменеи. По его словам, круг общения нового руководителя очень ограничен.