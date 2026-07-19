Аэропорт и порт Акабы в Иордании эвакуированы в связи с конкретной угрозой

Посольство США в Аммане сообщило, что в связи с конкретной угрозой власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт Акабы. Город расположен на юге королевства, рядом с Эйлатом.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам США избегать поездок в порт и аэропорт. Необходимо следовать указаниям иорданских властей. Мы также рекомендуем не посещать расположенные в Иордании военные базы". – сообщает посольство.

18 июля власти США опубликовали предупреждение для своих граждан по всему миру. Гражданам США рекомендовано соблюдать особую осторожность.

"Растущая на Ближнем Востоке напряженность повышает опасность того, что террористические группировки, поддерживающие Иран, попытаются нанести удар по объектам, связанным с США за пределами нашей страны", – говорится в предупреждении.

Гражданам также сообщили, что они могут столкнуться с "нарушениями туристических планов и с отменой рейсов".