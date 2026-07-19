x
19 июля 2026
|
последняя новость: 13:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июля 2026
|
19 июля 2026
|
последняя новость: 13:19
19 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Аэропорт и порт Акабы в Иордании эвакуированы в связи с конкретной угрозой

Иордания
время публикации: 19 июля 2026 г., 13:04 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 13:35
Аэропорт и порт Акабы в Иордании эвакуированы в связи с конкретной угрозой
AP Photo/Raad Adayleh, Pool

Посольство США в Аммане сообщило, что в связи с конкретной угрозой власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт Акабы. Город расположен на юге королевства, рядом с Эйлатом.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам США избегать поездок в порт и аэропорт. Необходимо следовать указаниям иорданских властей. Мы также рекомендуем не посещать расположенные в Иордании военные базы". – сообщает посольство.

18 июля власти США опубликовали предупреждение для своих граждан по всему миру. Гражданам США рекомендовано соблюдать особую осторожность.

"Растущая на Ближнем Востоке напряженность повышает опасность того, что террористические группировки, поддерживающие Иран, попытаются нанести удар по объектам, связанным с США за пределами нашей страны", – говорится в предупреждении.

Гражданам также сообщили, что они могут столкнуться с "нарушениями туристических планов и с отменой рейсов".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 июля 2026

США опубликовали предупреждение для своих граждан по всему миру