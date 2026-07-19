x
19 июля 2026
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июля 2026
|
19 июля 2026
|
последняя новость: 12:00
19 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран наносит воздушные удары по Кувейту

Иран
Война с Ираном
время публикации: 19 июля 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 10:38
Иран наносит воздушные удары по Кувейту
Iranian Army via AP

Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта сообщил, что ПВО страны отражают иранские воздушные удары в ходе которых задействуются как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.

Нанесение ударов подтверждает и иранское военное командование. По этим утверждениям, главные цели атаки – склады вооружения на военной базе аль-Айдари и казармы и офисы авиабаза Али аль-Салам.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 июля 2026

Walla: ЦАХАЛ готовится к возможности внезапного удара Ирана по Израилю
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 июля 2026

10-я ночь противостояния США и Ирана: удары по объектам ПВО, береговой разведки и ракетным складам
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 июля 2026

NYT: иранские удары повредили значительное число вертолетов Black Hawk в Иордании