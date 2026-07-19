Иран наносит воздушные удары по Кувейту

Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта сообщил, что ПВО страны отражают иранские воздушные удары в ходе которых задействуются как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.

Нанесение ударов подтверждает и иранское военное командование. По этим утверждениям, главные цели атаки – склады вооружения на военной базе аль-Айдари и казармы и офисы авиабаза Али аль-Салам.