Иран наносит воздушные удары по Кувейту
время публикации: 19 июля 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 10:38
Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта сообщил, что ПВО страны отражают иранские воздушные удары в ходе которых задействуются как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.
Нанесение ударов подтверждает и иранское военное командование. По этим утверждениям, главные цели атаки – склады вооружения на военной базе аль-Айдари и казармы и офисы авиабаза Али аль-Салам.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 июля 2026