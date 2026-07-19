Иран обвиняет армию США в атаке "мирной атомной электростанции" в Дарховейне

Иранская организация по атомной энергетике объявила, что американский удар по строящейся атомной электростанции Дарховейн представляет собой атаку объекта "мирной ядерной программы".

"Американская атака на атомную электростанцию Дарховейн, которая все еще находится на стадии строительства, представляет собой нападение на ядерный объект мирного назначения", – говорится в заявлении организации.

По утверждению иранской стороны, станция находится под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а удар по ней является "вопиющим преступлением против международного права".

"Эта атака лишь усилит решимость специалистов иранской ядерной отрасли продолжать путь развития", – заявили в Организации по атомной энергетике Ирана.