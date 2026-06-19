Рубио: следующая встреча между Израилем и Ливаном состоится 23 июня в Вашингтоне

Государственный секретарь США Марко Рубио провел разговор с президентом Ливана :Жозефом Ауном.

В Ливане сообщили, что Рубио подтвердил поддержку Вашингтоном Бейрута, а Аун подчеркнул необходимость "прекратить израильские атаки посредством всеобъемлющего договора о прекращении огня".

Рубио "вновь заявил о необходимости разоружения "Хизбаллы" и установления контроля государства над всей своей территорией".

Госдеп также отметил, что следующая встреча между представителями Израиля и Ливана состоится 23-25 июня в Вашингтоне.