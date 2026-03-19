СМИ: преемником Али Лариджани стал экс-министр обороны

Иранские СМИ сообщают, что экс-министр обороны Ирана Хосейн Дехган назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности после гибели Али Лариджани.

Дехган занимал пост министра обороны с 2013 по 2017 год, он являлся советником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи по оборонной промышленности.

Отметим, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.