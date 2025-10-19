Зариф: "Цель России – не допустить нормализации отношений между Ираном и миром"

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, архитектор ядерных соглашений 2015 года, обвинил Россию в противодействии нормализации отношений между Ираном и международным сообществом.

"Касательно Ирана у России есть две красные черты: не допустить нормальных отношений Ирана с миром и не допустить прямой конфронтации между Ираном и миром. Поэтому Россия поддержала промежуточные соглашения в Женеве: они сохраняли рану открытой, но предотвращали конфронтацию", – сказал он, выступая на конференции в Тегеране.

Это стало ответом на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что восстановление санкций против Ирана стало возможным из-за того, что Зариф согласился на внесение в договор механизма snapback. По словам российского политика, согласие объясняется тем, что Иран не собирался нарушать соглашение – это сделали США.

"Согласовывал эту схему лично Мохаммад Джавад Зариф напрямую с Джоном Керри. Мы тогда удивились, честно говоря. Но если сами иранские наши партнеры были готовы пойти на такую формулировку, которая являлась чистой засадой, западней, конечно, мы не стали возражать", – сказал Лавров.

Отвечая главе МИД РФ, Зариф рассказал, что snapback стал заменой значительно более жесткому механизму, предложенному Россией и Францией. "Лавров и французы предложили очень плохой план, и нам пришлось тяжело работать, чтобы принять другой", – цитирует его сайт иранской оппозиции Iran International.