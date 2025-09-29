ЕС возобновил санкции против Ирана

Совет Европейского Союза сообщил о повторном введении санкций против Ирана, которые были отменены в 2015 году после подписания Венских соглашений о судьбе иранской ядерной программы.

Санкции были введены на основании соответствующего решения Совета безопасности ООН после того, как Великобритания, Германия и Франция, подписавшие договор 2015 года, заявили о его нарушении Ираном и инициировали соответствующий процесс. Попытки России и Китая отсрочить их вступление в силу успехом не увенчались.

Они предусматривают запрет на въезд в ЕС неназванных физических лиц, заморозку активов физических и юридических лиц. Они затрагивают торговый, финансовый и транспортный секторы Ирана, в частности, речь идет о замораживании активов Центробанка и крупнейших

Вводится запрет на поставки в Иран оборудования, материалов и технологий, которые могут содействовать продвижению ядерной и ракетной программ.

Запрещены закупки у Ирана любых энергоресурсов, поставка оборудования для энергетического сектора, золота, драгоценных металлов и алмазов, поставки определенного морского оборудования и определенного программного обеспечения.