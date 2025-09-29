x
29 сентября 2025
|
последняя новость: 23:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2025
|
29 сентября 2025
|
последняя новость: 23:21
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ЕС возобновил санкции против Ирана

Иран
Европейский Союз
Санкции
время публикации: 29 сентября 2025 г., 22:47 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 22:50
ЕС возобновил санкции против Ирана
Atomic Energy Organization of Iran via AP

Совет Европейского Союза сообщил о повторном введении санкций против Ирана, которые были отменены в 2015 году после подписания Венских соглашений о судьбе иранской ядерной программы.

Санкции были введены на основании соответствующего решения Совета безопасности ООН после того, как Великобритания, Германия и Франция, подписавшие договор 2015 года, заявили о его нарушении Ираном и инициировали соответствующий процесс. Попытки России и Китая отсрочить их вступление в силу успехом не увенчались.

Они предусматривают запрет на въезд в ЕС неназванных физических лиц, заморозку активов физических и юридических лиц. Они затрагивают торговый, финансовый и транспортный секторы Ирана, в частности, речь идет о замораживании активов Центробанка и крупнейших

Вводится запрет на поставки в Иран оборудования, материалов и технологий, которые могут содействовать продвижению ядерной и ракетной программ.

Запрещены закупки у Ирана любых энергоресурсов, поставка оборудования для энергетического сектора, золота, драгоценных металлов и алмазов, поставки определенного морского оборудования и определенного программного обеспечения.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 сентября 2025

В Тегеране и западных столицах комментируют введение санкций против Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 сентября 2025

Вступили в силу международные санкции против Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 сентября 2025

Иран объявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ