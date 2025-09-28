В ночь на 28 сентября вновь вступили в силу международные санкции против Ирана, отмененные десять лет назад в рамках подписания Венских соглашений о судьбе иранской ядерной программы.

Великобритания, Франция и Германия, члены "Европейской тройки", подписавшие в 2015 году это соглашение, заявили, что у них выбора, поскольку Иран не соблюдает обязательств, взятых на себя в Вене. Еще в августе их представители сообщили ООН, что официальный Тегеран нарушает практически все пункты соглашения.

26 сентября Россия и Китай вынесли на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции, предусматривающей шестимесячную отсрочку вступления санкций в действие. Однако, помимо этих стран, проект поддержали только Пакистан и Алжир, девять государств проголосовали против, два воздержались.