Fars: на севере Ирана по подозрению в шпионаже задержаны четверо госслужащих

Иранское агентство Fars, ассоциированное с "Корпусом стражей исламской революции", объявило о задержании в городе Бабольсер (север Ирана, побережье Каспийского моря) четырех государственных служащих, обвиняемых в шпионаже в пользу "внешних врагов".

Согласно сообщению Fars, задержанные были выявлены в результате "точного разведывательного наблюдения" и "передовых технических мер". Утверждается, что они сотрудничали с "сионистским и американским режимами". Задержанным предъявлены обвинения в шпионаже и создании угрозы национальной безопасности.

Детали этого дела не публикуются другими иранскими СМИ. Официального подтверждения нет.