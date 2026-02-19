"Исраэль а-Йом": данные о кризисе в сфере репатриации из стран бывшего СССР

На заседании комиссии Кнессета по алие, абсорбции и диаспоре были обнародованы данные, свидетельствующие о кризисе в сфере репатриации из стран бывшего СССР, сообщает "Исраэль а-Йом".

Согласно отчетам, в 2025 году число новых репатриантов оттуда сократилось на 50% по сравнению с 2024 годом.

Количество прибывших из стран СНГ в 2025 году составило всего 11 тысяч человек. Для сравнения: в 2024 году прибыли 22 тысячи человек, в 2023 году – 38 тысяч, в 2022 году (после начала войны в Украине) – 63 тысячи.

Текущий показатель является самым низким с 2020 года, когда процесс репатриации был практически парализован из-за пандемии COVID-19.

Министр Зеэв Элькин объяснил сложившуюся ситуацию внешними факторами, прежде всего – военными действиями между Россией и Украиной. По его словам, запрет на выезд мужчин призывного возраста из Украины делает невозможной репатриацию семей в полном составе. Элькин также озвучил пессимистичный прогноз, согласно которому в 2026 году ожидается дальнейшее падение показателей еще на 50%.

Особое внимание на заседании было уделено распределению государственных средств. По данным официальных отчетов: лишь 2,2% от общего бюджета поддержки организаций, содействующих репатриации, были направлены структурам, работающим с выходцами из РФ и Украины.

Значительная часть средств (около половины из увеличившегося до 8 млн шекелей фонда) была передана ультрарелигиозным организациям.

Активисты, в том числе Алекс Тенцер, обвинили министерство алии и интеграции в попытках "религиозного диктата" вместо решения реальных социальных проблем новых репатриантов. "Внезапно увеличен бюджет поддержки с 3 миллионов до 8 миллионов шекелей, однако почти половина этих средств ушла ультрарелигиозным организациям. Вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами репатриантов, они заняты тем, как превратить их в ультраортодоксов".

Также было отмечено сокращение финансирования ульпанов "Натив" и израильских культурных центров в странах СНГ.