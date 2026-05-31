У берегов Омана, вблизи судоходного фарватера, обнаружена мина

Оманский центр безопасности морских перевозок сообщил об обнаружении мины в территориальных водах страны, на западном входе в Ормузский пролив, к вблизи фарватера, используемого торговыми судами.

Мы призываем всех моряков и рыбаков, все суда, действовать при навигации с максимальной осторожностью, держась подальше от подозрительных объектов, и немедленно сообщать о таких объектах в соответствующие инстанции", – говорится в заявлении.

Открытие Ормузского пролива – один из центральных вопросов на переговорах США и Ирана. Иранцы блокируют судоходство по важнейшей артерии международной торговли, используя рост цен на энергоносители как инструмент давления. Американцы ввели блокаду иранского побережья, значительно сократив объем внешней торговли Ирана.