ЦАХАЛ готовится к мобилизации 100 тысяч резервистов

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по повестке "Цав 8" будут призваны 100 тысяч резервистов. (Отметим, что ранее сообщалось о мобилизации 70 тысяч резервистов).

Значительно укреплены силы в Северном, Центральном и Южном военных округах. На севере дополнительные подразделения размещены вдоль всей границы, а также в зонах безопасности на юге Сирии и в Ливане. В населенных пунктах развернуты оперативные штабы для принятия решений на месте в режиме реального времени.

Центральное командование сосредотачивает усилия на наступательных операциях по борьбе с террором, одновременно усиливая восточную границу и охрану приграничных населенных пунктов совместно с отрядами быстрого реагирования.

На юге силы продолжают действовать вдоль "желтой линии" в секторе Газы. Укреплены западные и восточные границы для защиты жителей юга страны, Аравы, Западного Негева и Эйлата.