x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 23:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 23:03
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы угрожают разрывом перемирия с США

США
Йемен
Хуситы
Красное море
время публикации: 30 сентября 2025 г., 23:03 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 23:05
Хуситы угрожают разрывом перемирия с США
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменское террористическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило об намерении атаковать крупнейшие американские нефтяные компании, в том числе Exxon Mobil и Chevron, в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Базирующийся в Сане Координационный центр гуманитарных операций (HOCC), отвечающий за связь между правительством хуситов и коммерческими судоходными компаниями, опубликовал заявление о включении в "черный список" 13 американских компаний, девяти чиновников и двух судов. Хуситы объявили, что организации и лица из санкционного списка станут объектами для нападений.

Агентство Reuters пишет, что упомянутые американские компании не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

Вместе с тем аналитики считают, что это фактически означает разрыв перемирия с США, предусматривавшего ненападение на американские суда

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2025

725-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 сентября 2025

Хуситы: "Цель плана Трампа – погасить возмущение всего мира действиями Израиля"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2025

Грузовое судно Minervagracht получило повреждения в результате атаки хуситов