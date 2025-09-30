Хуситы угрожают разрывом перемирия с США

Йеменское террористическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило об намерении атаковать крупнейшие американские нефтяные компании, в том числе Exxon Mobil и Chevron, в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Базирующийся в Сане Координационный центр гуманитарных операций (HOCC), отвечающий за связь между правительством хуситов и коммерческими судоходными компаниями, опубликовал заявление о включении в "черный список" 13 американских компаний, девяти чиновников и двух судов. Хуситы объявили, что организации и лица из санкционного списка станут объектами для нападений.

Агентство Reuters пишет, что упомянутые американские компании не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

Вместе с тем аналитики считают, что это фактически означает разрыв перемирия с США, предусматривавшего ненападение на американские суда