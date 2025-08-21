США опровергают сообщения о гибели халифа ИГ: "Убит высокопоставленный полевой командир"

Официальный американский источник подтвердил, что в ночь на 20 августа на севере Сирии был ликвидирован высокопоставленный представитель "Исламского государства". Однако из его слов следует, что это не был халиф ИГ Абу Хафс аль-Хашими аль-Кураши.

"Он был кандидатом на пост главы группировки в Сирии", – сказал источник, отметив, что никто из американских военнослужащих в ходе операции не пострадал.

Согласно сирийским источникам, полевой командир был убит при попытке к бегству. Ликвидированный джихадист был гражданином Ирака, женатым на гражданке Франции. О судьбе его жены не сообщается.

Они также рассказывают, что операция началась около двух часов ночи. Солдаты действовали под прикрытием вертолетов и дронов. Внешний периметр оцепления был обеспечен сирийскими военнослужащими, однако в рейде участвовали только американцы.