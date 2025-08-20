Fars: пожар рядом с международным аэропортом в Табризе

Иранское агентство Fars сообщило о пожаре рядом с международным аэропортом Табриза. Над районом аэропорта поднимается густой черный дым. Ведутся работы по тушению огня.

Иранский журналист Бабак Тагваи в своем блоге написал, что хотя власти Ирана намекают на причастность Израиля ко всем чрезвычайным происшествиям, включая этот случай, выяснилось, что возгорание произошло на свалке рядом с аэропортом.