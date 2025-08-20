x
20 августа 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 августа 2025
|
20 августа 2025
|
последняя новость: 18:34
20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Fars: пожар рядом с международным аэропортом в Табризе

Иран
время публикации: 20 августа 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 17:07
Fars: пожар рядом с международным аэропортом в Табризе
Mohammad Rasoul Moradi/IRNA via AP

Иранское агентство Fars сообщило о пожаре рядом с международным аэропортом Табриза. Над районом аэропорта поднимается густой черный дым. Ведутся работы по тушению огня.

Иранский журналист Бабак Тагваи в своем блоге написал, что хотя власти Ирана намекают на причастность Израиля ко всем чрезвычайным происшествиям, включая этот случай, выяснилось, что возгорание произошло на свалке рядом с аэропортом.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 августа 2025

Иранские источники: на нефтехранилище в Тегеране произошел взрыв и пожар
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 августа 2025

Взрывы на ракетном заводе в Ширазе: подозреваются жара и Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 июля 2025

NYT: в Тегеране полагают, что загадочные взрывы в Иране – израильские диверсии