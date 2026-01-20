x
20 января 2026
|
последняя новость: 05:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2026
|
20 января 2026
|
последняя новость: 05:58
20 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Курды: из тюрьмы в Сирии вышли 1500 членов ИГ. Власти: сбежали 120 заключенных, более 80 пойманы

Сирия
Исламское государство
Курды
время публикации: 20 января 2026 г., 01:54 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 05:28
Курды: из тюрьмы в Сирии вышли 1500 членов ИГ. Власти: сбежали 120 заключенных, более 80 пойманы
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Курдский новостной ресурс Rudaw сообщил со ссылкой на представителя курдских сил SDF Фархада Шами, что из тюрьмы в городе Шаддади на северо-востоке Сирии вышли около 1500 членов террористической организации "Исламское государство".

При этом МВД Сирии заявило Reuters, что речь идет примерно о 120 сбежавших, и сообщило, что сирийские силы безопасности уже провели операцию в районе Шаддади и задержали 81 из них, поиски остальных продолжаются.

Отметим, что курдское руководство утверждает: террористов попросту "выпустили" из тюрьмы. В публикации Rudaw говорится, что заключенных освободили на фоне продвижения сирийских правительственных сил в регионе и роста нестабильности. Rudaw заявляет, что курдские силы безопасности ведут поиски и пытаются восстановить контроль над ситуацией.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 января 2026

Сирийская армия вошла на территорию курдской провинции аль-Хасаке
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 января 2026

Подробности соглашения между правительством Сирии и СДС: курдам пришлось признать поражение