Курды: из тюрьмы в Сирии вышли 1500 членов ИГ. Власти: сбежали 120 заключенных, более 80 пойманы

Курдский новостной ресурс Rudaw сообщил со ссылкой на представителя курдских сил SDF Фархада Шами, что из тюрьмы в городе Шаддади на северо-востоке Сирии вышли около 1500 членов террористической организации "Исламское государство".

При этом МВД Сирии заявило Reuters, что речь идет примерно о 120 сбежавших, и сообщило, что сирийские силы безопасности уже провели операцию в районе Шаддади и задержали 81 из них, поиски остальных продолжаются.

Отметим, что курдское руководство утверждает: террористов попросту "выпустили" из тюрьмы. В публикации Rudaw говорится, что заключенных освободили на фоне продвижения сирийских правительственных сил в регионе и роста нестабильности. Rudaw заявляет, что курдские силы безопасности ведут поиски и пытаются восстановить контроль над ситуацией.