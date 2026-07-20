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Ближний Восток

Багаи рассказал об обращении к Тегерану посредников c новым предложением

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 20 июля 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 12:50
Багаи рассказал об обращении к Тегерану посредников
Wikipedia.org. Фото: Mehr News Agency/Foad Ashtari. Creative Commons Attribution 4.0 International

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что государства-посредники обратились к Тегерану с предложениями, направленными на снижение напряженности в зоне Персидского залива.

"Меморандум о намерениях предельно ясен, и его нарушения американцами недопустимы. Суверенное право Ирана на Ормузский пролив не является предметом переговоров и подтверждается пятой статьей меморандума, передающей против под ответственность Ирана, в согласии с Оманом", – сказал чиновник.

Багаи также предостерег американцев от попыток установить военный контроль над островом Харг. "Это не останется без последствий. Там немало людей, и многие из них готовы встретить американцев как полагается", – заявил дипломат.

Ближний Восток
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