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Трамп: "За гибель каждого американского солдата Иран заплатит во много раз более высокую цену"

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 20 июля 2026 г., 20:03 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 20:07
Трамп: "За гибель каждого американского солдата Иран заплатит во много раз более высокую цену"
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп предупредил в социальной сети Truth Social, что Вашингтон будет жестко отвечать на гибель американских военнослужащих в результате действий Ирана.

"За гибель каждого американского солдата Иран заплатит во много раз более высокую цену", – написал он.

По словам президента, соответствующее распоряжение передано министру войны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну и всему военному руководству США.

За последние дни погибли четверо американских военнослужащих. Трое были убиты в Иордании во время отражения атаки иранских ракет и беспилотников, еще один погиб на севере Ирака при обезвреживании боевой части сбитого иранского дрона.

С начала военной кампании против Ирана, начавшейся 28 февраля, погибли 17 военнослужащих США.

Мир
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