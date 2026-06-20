Посол Израиля в США: "Хизбалла" лжет, она не хочет прекращения огня

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что большинство атак "Хизбаллы" за последние сутки было осуществлено из деревень, находящихся на "желтой линии" на юге Ливана.

В сети X он написал: "Хизбалла" выпустила сегодня ночью 50 ракет по силам ЦАХАЛа. За последние сутки было запущено 147 ракет, 20 беспилотников-камикадзе и девять противотанковых управляемых ракет. "Хизбалла" лжет, она не хочет прекращения огня".

Заявление Лейтера указывает на то, что "Хизбалла" нарушает условия соглашения: боевики продолжают использовать находящиеся на "желтой линии" ливанские деревни в качестве огневых позиций для обстрела сил ЦАХАЛа.