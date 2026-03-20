КСИР объявил, что убит официальный представитель этой организации
время публикации: 20 марта 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 10:31
Иранский "Корпус стражей исламской революции" объявил, что в результате одного из авиаударов был убит официальный представитель этой организации Али Мохаммад Наини.
Судя по заявлению КСИР, Наини был уничтожен в последний день месяца Рамадан – то есть 19 марта.
Представитель Израиля подтвердил, что Наини был ликвидирован ЦАХАЛом, передает "Кан".
Али Мохаммад Наини (1957 г.р.) был бригадным генералом КСИР, с июля 2024 года занимал пост официального представителя Корпуса. Уроженец Кашана, ветеран ирано-иракской войны, в которой был ранен. Преподавал социальные науки в университете Имама Хосейна.