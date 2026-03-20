20 марта 2026
последняя новость: 11:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

КСИР объявил, что убит официальный представитель этой организации

Война с Ираном
КСИР
время публикации: 20 марта 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 10:31
Али Мохаммад Наини
Mehr/Wikipedia

Иранский "Корпус стражей исламской революции" объявил, что в результате одного из авиаударов был убит официальный представитель этой организации Али Мохаммад Наини.

Судя по заявлению КСИР, Наини был уничтожен в последний день месяца Рамадан – то есть 19 марта.

Представитель Израиля подтвердил, что Наини был ликвидирован ЦАХАЛом, передает "Кан".

Али Мохаммад Наини (1957 г.р.) был бригадным генералом КСИР, с июля 2024 года занимал пост официального представителя Корпуса. Уроженец Кашана, ветеран ирано-иракской войны, в которой был ранен. Преподавал социальные науки в университете Имама Хосейна.

