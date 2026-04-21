Пакистан все еще ожидает ответа Ирана на приглашение к переговорам

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар написал в соцсети Х, что по состоянию на 19:30 по пакистанскому времени Тегеран так и не подтвердил участие своей делегации во втором раунде мирных переговоров в Исламабаде. Срок действующего перемирия между США и Ираном истекает в 4:50 по местному времени 22 апреля.

По словам министра, Исламабад поддерживает постоянный контакт с иранской стороной и прилагает все усилия, чтобы убедить Тегеран направить делегацию до окончания срока перемирия.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что продление перемирия "маловероятно", а спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф обвинил Вашингтон в попытках вести переговоры "в тени угроз" и заявил о готовности Ирана "раскрыть новые карты на поле боя".