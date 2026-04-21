Пакистан призвал США и Иран продлить перемирие и продолжить переговоры

Заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мохаммад Исхак Дар провел встречу с временной поверенной в делах США в Пакистане Натали Бейкер, сообщила= пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров, посвященных региональной ситуации, Дар подчеркнул, что диалог и дипломатия остаются единственным способом достижения устойчивого мира, и призвал Вашингтон и Тегеран рассмотреть возможность продления перемирия. Бейкер, в свою очередь, высоко оценила посредническую роль Исламабада в урегулировании конфликта.

Встреча состоялась в критический момент: по заявлению Дональда Трампа, срок двухнедельного перемирия между США и Ираном истекает в среду вечером по вашингтонскому времени, а его продление президент назвал "маловероятным". Вице-президент Джей Ди Вэнс должен вылететь в Исламабад для участия во втором раунде переговоров, однако Тегеран до сих пор официально не подтвердил участие иранской делегации.